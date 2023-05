: ordinaria amminstrazione, almeno per uno come lui.: non sempre brillante contro Kostic, ma il cross per Giroud è una perla da specialista. (Dal 41’ st: roccioso, magari non pulitissimo ma efficace. Sbroglia una situazione molto intricata nella sua area di rigore nel finale.: gioca alto, è lui a guidare la difesa rossonera con personalità. Ed è anche più riflessivo seguendo il consiglio di Pioli.: un paio di chiusure provvidenziali, il duello con Cuadrado è sfida nella sfida.: a tutto campo, l'anima del Milan è sempre lui.: non è e non sarà mai Bennacer, però è molto ordinato dal punto di vista tattico. Diga: subito ammonito, sbaglia anche qualche giocata di troppo apparentemente facile. Costringe Pioli a richiamarlo in panchina. (dal 10’ st: decisamente più vivace rispetto al compagno brasiliano, ma non è sempre preciso dal punto di vista tecnico): galleggia tra le linee, prova a creare il varco per gli attaccanti. (dal 37’ st: primo tempo in apnea, Cuadrado lo chiude regolarmente. Mette il turbo nella ripresa e regala un paio di giocate delle sue. (Dal 37’ st: spalle alla porta è forse quanto di meglio ci sia in Italia ancora oggi. E pure dentro l'area detta legge, specialmente nelle notti che contano davvero. (Dal 41’ st: prepara molto bene la gara dal punto di vista del piano tattico. Non convince solo la scelta di Messias dal 1’.