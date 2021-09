: due grandi parate per il forte portiere francese. La prima sulla girata di Morata, la seconda su conclusione insidiosissima di Dybala. Sicurezza.: un autentico muro di gomma dove si vanno a infrangere tutte le velleità offensive della Juventus. Prestazione perfetta del difensore inglese.: paga dazio alla sfortuna che lo costringe al cambio per un problema muscolare dopo un avvio di partita positivo. (dal 36’ pt: entra in campo con il piglio giusto, spinge con grande coraggio e personalità. Ha sui piedi il match ball ma non è preciso nella conclusione): Dybala lo mette in grande difficoltà nella prima frazione di gara. Ma il capitano rossonero resta concentrato e in partita, crescendo nella seconda fase della partita.: leggerezza clamorosa che spalanca le porte al contropiede della Juventus sull’iniziale vantaggio. Nel complesso fa poco rispetto alle sue qualità tecniche e fisiche.: solitamente è lui a imporre il proprio ritmo agli avversari ma questa sera lo subisce fino a quando resta in campo. (dal 18’ st: apertura visionaria che manda in porta Rebic, un autentico gioiello): uomo ovunque del centrocampo rossonero, taglia e cuce con grande continuità. Suo l’arcobaleno su calcio d’angolo che Rebic tramuta in gol.: duello molto interessante con Alex Sandro, cerca di rispondere colpo su colpo (dal 18’ st: pochissimi palloni giocati, non incide): regista offensivo della squadra, trova spesso la verticale e si applica molto anche nella fase difensiva. Positivo.: fatica ad entrare in partita, trova pochi spazi per sprigionare tutta la propria potenza.: Ante è l’uomo del momento in casa Milan. Stacco imperioso per un punto che può valere tanto per l’economia del campionato. Combatte come un leone contro Chiellini. Stoico.: ha la capacità di trasmettere calma alla sua squadra nel momento più duro. Ottima gestione della partita, con tutte queste assenze non poteva fare molto di più.