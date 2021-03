Non poteva scegliere occasione migliore per realizzare il suo primo gol in maglia rossonero. Simon Kjaer ha regalato il pareggio al Milan contro il Manchester United ed è stato premiato dai voti dei principali quotidiani sportivi italiani: Corriere dello Sport :7 Tuttosport :7,5 la Repubblica: 7 Corriere della Sera :7 Gazzetta dello sport: 7,5 Calciomercato.com: 7