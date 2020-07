I principali quotidiani sportivi italiani ha incensato Stefano Pioli per quanto fatto contro la Juventus, battuta per la prima volta in carriera. Questo nonostante l'arrivo di Rangnick, una storia divertente secondo la Gazzetta dello sport.



La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

Calciomercato.com: 8