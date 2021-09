Se in campo non si è sentita la mancanza di Simon Kjaer il merito è tutto di Alessio Romagnoli. Attento, sicuro, preciso: il capitano rossonero ha annullato un avversario temibile come Ciro Immobile. Una prestazione sottolineata con voti alti dai principali quotidiani sportivi nazionali:



La Gazzetta dello sport: 7



Calciomercato.com: 7



Corriere dello Sport: 7



Tuttosport: 6,5



Corriere della Sera: 6,5