Sandro Tonali è stato il migliore in campo in Milan-Lazio. Una prestazione sublime quella offerta dal centrocampista rossonero che ha dominato in lungo e in largo. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi nazionali.



Gazzetta dello sport: 8



Calciomercato.com: 7,5



Corriere dello Sport: 7,5



Tuttosport: 7,5



Corriere della Sera: 7