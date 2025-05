Milan, le prime parole di Tare: "Voglio trasmettere entusiasmo e appartenenza"

AC Milan e Calciomercato

In casa Milan è iniziata l'era. Il nuovo ds rossonero è già al lavoro per costruire la squadra in vista della prossima stagione:- intanto l'ex dirigente della Lazio ha già incontrato la Roma per discutere del futuro di Saelemaekers, che i giallorossi vorrebbero a titolo definitivo dopo il prestito (secco) dell'ultima stagione.- La prima intervista di Igli Tare da ds rossonero è stata ai canali ufficiali: "Il Milan ha una storia gloriosa,- ha raccontato il dirigente - Per me essere qui oggi e lavorare per il club per cui tifavo da bambino vuol dire tanto. Questa è una delle società più gloriose al mondo".

- "Cercherò di dare tutto me stesso. Dobbiamo esser bravi a trasmettere sin da subito questo progetto a tutti quanti.che riguardano questo club e la situazione attuale, perciò penso di avere delle idee chiare e dobbiamo essere subito pronte per realizzarle".-"Dobbiamo partire in modo giusto. Le aspettative sono tante perché è stata una stagione ricca di delusioni., energia e voglia per far sì che il Milan torni a essere quello ammirato nella storia. Dobbiamo essere chiari su una cosa: al Milan si chiede subito il risultato, bisogna vincere. Mi sono reso conto di questa cosa e sono pronto ad affrontarla perché dobbiamo far sì che questo accada".

- "L’appartenenza per me vuol dire tanto. I giocatori che vengono a giocare qui devono capire che questa maglia ha un peso importante, perciò quando riusciremo a trasmettere queste cose avremo fatto un bel primo passo. Io voglio entrare in questo club con grande umiltà e con la possibilità di dare il mio supporto.. Gestire bene sia il campo che la scrivania è fondamentale, ma bisogna chiarire che tutto è legato al risultato finale. Se si ha chiara questa cosa, poi diventa più facile svolgere il proprio lavoro”.

- "Per concludere, ha dichiarato: “Voglio vedere una squadra che suda la maglia, che ha la fame e la voglia di vincere., perché è bellissimo vedere il popolo milanista gioire per le vittorie di questa squadra. Mi sento emozionato, ho realizzato un sogno che portavo dietro da tanto tempo".