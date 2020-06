Il Milan tornerà in campo in Coppa Italia contro la Juve alla ripresa. Stefano Pioli dovrà rinunciare a tre giocatori per squalifica: Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Senza di loro, l’allenatore abbandonerà momentaneamente il 4-4-2 e opterà per il 4-3-1-2 o il 4-3-2-1. Nelle prove a Milanello - secondo Sky Sport - Pioli ha schierato Calhanoglu dietro a Rebic e Leao oppure Calhanoglu e Paquetá alle spalle di Rebic. In mediana pronti Kessié, Bennacer e Bonaventura, con Calabria pronto a slittare a sinistra al posto di Theo Hernandez.