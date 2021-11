Fuochi d'artificio a Firenze. Sorride Italiano che trova una vittoria spettacolare contro una big, la prima da quando è sulla panchina dei gigliati. Mastica amaro Stefano Pioli perché la sconfitta per 4-3 rischia di costare tanto considerando lo scontro diretto tra Inter e Napoli di domani. Il Milan gioca un'ottima partita, creando tante occasioni da gol, ma paga gli errori individuali dei singoli: Tatarusanu e Gabbia nella prima frazione, Theo nel finale di gara.



LE RISERVE NON SONO ALL'ALTEZZA - Un incidente di percorso su un campo difficile come quello di Firenze poteva essere messo in preventivo alla vigilia. La Fiorentina è stata cinica e ordinata dal punto di vista tattico, il Milan ha raccolto meno di quanto ha seminato. Maignan e Tomori sono due giocatori essenziali per il Diavolo per personalità, cifra tecnica e caratteristiche che vengono esaltate dall'idea di calcio di Pioli. E diventano ancora più pesanti se le cosiddette riserve non sono all'altezza. Non vogliamo gettare la croce addosso a due ottimi professionisti come Tatarusanu e Gabbia ma è abbastanza chiaro che le alternative, in questo momento, sono il vero punto debole di una squadra che sta costruendo un qualcosa di molto positivo. Maldini e Massara sono già molto attenti a tutte le opportunità che pretesta il mercato, l'idea è quella di provare a rinforzare la rosa con un paio di innesti di qualità. A questa squadra potrebbero servire un nuovo difensore centrale, un jolly offensivo e magati un attaccante di prospettiva per continuare a correre verso quel grande obiettivo chiamato scudetto.