Momento da incubo per il Milan. I rossoneri, reduci dal ko nel derby con l'Inter, hanno incassato complessivamente quattro sconfitte consecutive, scivolando al di fuori della zona Champions, a -18 dal Napoli capolista. Il Diavolo ha assoluto bisogno di tornare alla vittoria, che manca addirittura dallo scorso 4 gennaio, contro la Salernitana. Domani alle 20.45 in scena a San Siro l'anticipo che apre la 22esima giornata di Serie A, contro il Torino di Ivan Juric, che già due volte ha sconfitto i meneghini, in campionato all'Olimpico e in Coppa Italia al Meazza.



LE SCELTE DI PIOLI - Stefano Pioli è intenzionato a confermare la difesa a tre vista nel derby, passando però da un prudente 3-5-2 ad un più propositivo 3-4-3, con Brahim Diaz favorito su De Ketelaere per il ruolo di esterno destro. A sinistra, dopo le ultime due panchine, torna dal 1' Leao, al fianco di Giroud. Ancora fuori Ismael Bennacer in mezzo al campo e probabile spazio per Krunic al fianco di Tonali. Out Calabria, con Saelemaekers a tutta fascia, e Thiaw al posto di Gabbia in difesa.



Questa la probabile formazione del Milan:



(3-4-3) Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Giroud, Leao.