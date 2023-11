Il Milan prosegue la preparazione verso Milan-Fiorentina, senza gli 8 calciatori convocati per i vari match con le rispettive nazionali. A disposizione di Pioli rimane un nutrito gruppo di giocatori, del quale non fanno però parte alcuni acciaccati. Proprio a tal proposito, emergono novità dalla seduta d'allenamento odierna.



DA MILANELLO - Nella giornata di oggi infatti, Ruben Loftus-Cheek non è sceso in campo, a causa di un virus influenzale. Lavorano verso il rientro invece Simon Kjaer e Christian Pulisic, che dopo una seduta in palestra si sono dedicati a un lavoro personalizzato sul campo. Si avvicina al recupero anche Ismael Bennacer, per il quale la mattinata ha riservato una prima parte di lavoro col gruppo, salvo poi non partecipare all'amichevole contro la Primavera. E' rimasto infine a riposo Rafael Leao.