Stefano Pioli è pronto a rispondere alla Juventus con la possibilità di chiudere già domani contro il Cagliari la pratica per la qualificazione alla prossima Champions League. Da Milanello le ultime di formazione non vedono stravolgimenti rispetto alla gara vinta conro il Torino con un importante ritorno, quello di Saelemaekers sulla corsia di destra. In difesa, invece, confermata la coppia Kjaer-Tomori.



Ecco la probabile:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.