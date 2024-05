Milan, le ultime in vista del Genoa: torna Kalulu, dubbio Jovic. In tre saltano la sfida

16 minuti fa



Dopo aver osservato ieri una giornata di scarico, il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello in vista della gara in programma domenica alle 18 a San Siro contro il Genoa. Importanti novità arrivano sul fronte infortunati per Stefano Pioli: Pierre Kalulu è tornato stabilmente ad allenarsi in gruppo già dall'inizio di questa settimana, mentre Luka Jovic questa mattina ha svolto metà seduta con i compagni di squadra metà in maniera pesonalizzata per recuperare dal suo problema muscolare. Personalizzato, invece, per Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan, che salteranno la partita di domenica contro il Grifone.