Allenamento di rifinitura questo pomeriggio a Milanello in preparazione del match di domani, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Lecce a San Siro. Maldini e Massara hanno assistito all'allenamento odierno, dopo la conferenza stampa di Mister Pioli.



Squadra in campo alle 16.30 a seguito del riscaldamento all'interno della palestra. Sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo ha inizialmente eseguito una serie di esercizi atletici con le sagome e gli ostacoli bassi, prima di spostarsi sul campo esterno per la parte tattica.