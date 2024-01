Milan, le ultime in vista Atalanta: Pioli punta tutto su Jovic, la scelta tra Simic e Gabbia

Stragapede e Longo

Viglia di match fondamentale per il Milan di Stefano Pioli, determinato a centrare la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, obiettivo importante per la società di Via Aldo Rossi, che non ottiene il successo nel torneo nazionale dal lontano 2003. Milan che si presenta contro l’Atalanta dopo aver brillantemente superato il Cagliari per 4-1 nella gara valida per gli ottavi. Periodo positivo per i rossoneri che arrivano da 4 vittorie (negli ultimi 5 incontri) tra tutte le competizioni e hanno tutta l’intenzione di proseguire sulla falsa riga degli ultimi impegni.



LE ULTIME – Stefano Pioli non recupera nessuno dei giocatori (che attualmente fanno parte della lista infermeria), ma anzi dovrà fare a meno anche di Alessandro Florenzi, che proverà a recuperare in vista del match contro la Roma. Il tecnico emiliano, dunque, farà affidamento ai giovani saliti dalla preziosa Primavera di Ignazio Abate, tutti talenti che stanno ben figurando anche in prima squadra. Davanti all’intoccabile Maignan, verrà confermato Theo Hernandez centrale, con al suo fianco Matteo Gabbia (alla prima da titolare dopo il suo rientro dal prestito al Villarreal). Simon Kjaer godrà invece di un turno di riposo. Sulle fasce giocheranno capitan Davide Calabria a destra, con Alex Jimenez confermato a sinistra - sarebbe la seconda da titolare dopo la partita contro il Cagliari. Sia Simic che il nuovo acquisto Terracciano saranno a disposizione dalla panchina. A centrocampo, linea a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah: l’americano ritroverà una maglia da titolare dopo l'infortunio. Nel reparto offensivo spazio per Jovic, tenuto in panchina a Empoli, che permetterà a Giroud di rifiatare e verrà sostenuto da Pulisic e Leao.



PROBABILE FORMAZIONE -



MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jovic, Leao. All. Pioli