AFP via Getty Images

Milan, le ultime su Jovic dal ritiro della nazionale serba

9 minuti fa



Negli ultimi giorni si è discusso molto del caso Jovic, nemmeno in panchina nelle ultime uscite del Milan ma convocato dalla nazionale serba. In realtà Luka ha la pubalgia e non seguirà la sua Nazionale nella trasferta in Svizzera: resterà ad allenarsi a Belgrado prima di tornare a Milano.