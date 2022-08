Una dolce attesa. Cinque giorni separano il Milan dall’inizio della nuova stagione quando a San Siro arriverà la nuova Udinese di Andrea Sottil. L’entusiasmo è molto alto grazie all’arrivo di un talento cristallino come Charles De Ketelaere e le ottime impressioni destate nelle ultime amichevoli ma Stefano Pioli è ancora in attesa di due rinforzi dal mercato: se per il centrocampista ancora non è stata avviata una vera e propria trattativa concreta, per il difensore la strategia è piuttosto chiara.



LA SITUAZIONE - L’idea del Milan non cambia: il budget rimanente verrà destinato al centrocampista. In difesa si valutano soluzioni solo in prestito (poco oneroso) senza obbligo di riscatto. La speranza è che il Psg possa aprire a questa formula per Abdou Diallo nella seconda metà di agosto (al momento Campos contempla solo offerte per una cessione a titolo definitivo). Japhet Tanganga aspetta segnali dal club rossonero dopo che i contatti si sono raffreddati negli ultimi giorni. Sul difensore inglese si registra un sondaggio della Roma che lo considera il piano B a Eric Bailly del Manchester United. Frederic Massara e Paolo Maldini non vogliono forzare la mano e sono in una fase di attesa, pronti anche a valutare nuove opportunità sul mercato.