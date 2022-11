Marko Lazetic e’ un talento pronto al decollo. Il Milan crede molto nell’attaccante serbo e ha apprezzato la crescita mostrata nell’ultimo periodo. L’idea sarebbe quella di trovare una squadra che possa garantirgli più spazio ( ma solo in prestito). L’ex Stella Rossa non scenderà sicuramente in serie B ma potrebbe andare all’estero.