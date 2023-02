Prima la Supercoppa, poi le umiliazioni contro Lazio e Sassuolo, domenica sera di nuovo l’Inter in campionato. Difficilmente si ricorda unacosì tesa a Milanello nelle ultime stagioni. Difficilmente tutto questo era pronosticatile a inizio stagione (e ancora di più alla fine della scorsa), ma questa è la realtà e la realtà che dice, anzi più di qualcosa.dopo il 2-5 casalingo contro il Sassuolo. In attesa di scoprire domenica le soluzioni offensive e gli accorgimenti difensivi studiati in settimana, il nuovo Milan lo vedremo soprattutto nei numeri.Se i numeri e le prestazioni delle ultime partite sono tutt’altro che di conforto, i pochi uomini integri e di affidabilità a disposizione di Pioli non sembrano lasciare dubbi riguardo ai 4 che comporranno la linea difensiva nel derby:. Mancherà, ha svolto gli esami strumentali e dovrebbe essere disponibile per il Tottenham. Mancherà soprattutto Mike, la cui importanza fra i pali non è mai stata così evidente come nelle ultime partite senza di lui.Sembra invece propenso a cambiare qualcosaPioli, che dovrà fare a meno anche dell’uomo chiave della sua mediana: Ismael Bennacer. Al fianco digiocherà con ogni probabilità Rade, duttile fedelissimo del tecnico parmense. Qui sì c’è un, quello fra i centimetri di Tommasoe Aster: i precedenti in questa stagione fanno pensare che il favorito a spuntarla sia il classe ’99 cresciuto nel vivaio rossonero, con il belga primo ricambio. Adli, invece, sembra ancora destinato continuare a recitare il ruolo di fantasma.Sulla trequarti il ballottaggio non è una novità, anzi il dilemma è sempre lo stesso da due anni:? Nessuno dei due ha mai convinto del tutto, ma offrono sicuramente soluzioni di gioco diverse: più ampiezza Messias, più dialogo e ripiegamenti Saelemaekers.. A sinistra tornerà, dopo la panchina di domenica scorsa. Il centravanti sarà, come sempre, Olivier. Un anno dopo essersi girato eludendo de Vrij e aver dato la spallata scudetto a Sanchez, sarà ancora lui a caricarsi sulle spalle la squadra, in una partita che, ancora una volta, vale una stagione.