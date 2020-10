Il Milan vuole chiudere il suo mercato con il colpo in difesa. Il tempo stringe e per i rossoneri è una sorta di corsa contro il tempo. Calciomercato.com vi aggiornerà passo dopo passo sulle trattative dei rossoneri in questa ultima giornata di mercato.



ORE 12.43 - Dalla Scozia arriva un retroscena: secondo quanto riferito dal Glasgow Times, recentemente il Celtic ha rifiutato una nuova offerta del Milan per Kristoffer Ajer.​



ORE 12.22 - Trovano conferme le indiscrezioni provenienti dalla Francia: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è già l'accordo tra il Milan e il giocatore. I rossoneri hanno anche già formulato un'offerta, la richiesta dello Strasburgo è di 20 milioni di euro.



ORE 12.13 - (Ri)spunta un vecchio pallino in casa rossonera: secondo quanto riporta RMC Sport, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con Mohamed Simakan, difensore francese classe 2000 dello Strasburgo, sulla base di un quinquennale. Ora l'offerta al club transalpino.



ORE 10.00 - Secondo quanto appreso, il Milan è in costante contatto con il Chelsea via conference call. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di abbassare la richiesta (ritenuta troppo alta) dei Blues per il prestito oneroso. Rudiger, dal canto suo, ha già dato ampia disponibilità al Milan. Più difficile la pista che porta a Kabak, nonostante l'offerta da quasi 17 milioni di euro del Diavolo allo Schalke 04 per l'intero cartellino. Il tempo a disposizione è limitato e si attende ancora una risposta definitiva del club tedesco.