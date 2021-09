Seduta mattutina di allenamento per Stefano Pioli che a Milanello ha messo in campo delle prove di formazione in vista della sfida che domenica alle 18 vedrà i rossoneri affrontare la Lazio. Tanti dubbi rimangono ancora da sciogliere come ad esempio chi giocherà a centrocampo con l'allenamento odierno in cui sono stati provati Sandro Tonali e Franck Kessie. Anche l'attacco resta un rebus per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic che oggi è stato provato, ma che si è alternato anche con Ante Rebic.