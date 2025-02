AFP via Getty Images

Milan, Leao: "A volte le persone parlano ma non hanno mai giocato a calcio. Belle le frasi di Ibrahimovic"

Paolo D'Angelo

un minuto fa



A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida che vede il Feyenoord ospite sul campo del Milan, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:



IBRA - "Ibra è sempre stato così, quando le cose vanno bene mi dice le cose che non vanno bene e lo fa anche quando le cose non vanno bene. È una persona molto importante per me e penso anche per tutti gli altri, mi ha dato tanto fino a oggi: sono belle parole da sentire, lui capisce come sono le cose dentro al campo".



LE CRITICHE - "Alle volte le persone parlano tanto ma non hanno mai giocato a calcio. Ma questo non è importante, l'importante sono le persone che possono aiutarti e vincere".