Simpatico siparietto a Milanello oggi tra Diogo Dalot e Rafael Leao. Nel corso del dietro le quinte delle riprese per il video di presentazione del neo terzino rossonero, l’attaccante portghese, come si evince da una storia instagram, ha fatto una curiosa raccomandazione al nuovo compagno.



Rafa si è rivolto con tono molto serio nei confronti del laterale destro invitandolo a portare rispetto per il simbolo delle sette Champions league raffigurato sulla patch presente sulla divisa del Milan. Il messaggio pare essere stato recepito subito da Dalot che ha risposto con uno sguardo d’intesa.