I tifosi delgià fremono all’idea di vederli insieme:promettono di far volare i rossoneri. Il portoghese ha trovato nel nigeriano il suo gemello a destra e l’ha conosciuto, per la prima volta, ieri sul campo.Il Milan tornava ad allenarsi adopo la tournée statunitense con l'exche li ha aspettati in Lombardia. Tra i due è già scoccata la scintilla, come testimonia una storia del portoghese su Instagram. Ecco come Leao ha dato il benvenuto a Chukwueze.