Milan, Leao ancora fuori all'intervallo: Conceicao lo sostituisce con Fofana contro il Torino

Il Milan rincorre all'intervallo contro il Torino: l'autogol di Thiaw segna la differenza tra granata e rossoneri all'Olimpico Grande Torino, con un rigore parato da Milinkovic-Savic a Pulisic sul punteggio di 1-1.



Al rientro dagli spogliatoi per disputare la ripresa, ecco entrare Youssouf Fofana, ma non per l'ammonito Musah, bensì per il numero 10 Rafael Leao. Il cambio all'intervallo era già avvenuto qualche settimana fa contro il Parma, quando Conceicao ha richiamato sia il portoghese sia Theo Hernandez. Per il momento non filtrano indicazioni differenti dalla semplice scelta tecnica.

Poco dopo ecco che viene sostituito anche Musah, con l'ingresso diche va a sistemarsi in attacco con Gimenez disegnando un 4-2-4 in cerca del pareggio.