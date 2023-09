Il pareggio a reti bianche contro ilporta diverse indicazioni per il. Quelle positive sono sostanzialmente tre: porta inviolata, Musah che ha destato buone impressioni e le tante occasioni create. Ma ce ne sono anche tre negative: i due punti persi possono pesare tantissimo sul discorso qualificazione, la scarsa precisione sottoporta e l’atteggiamento diLa partita con il Newcastle poteva e doveva girare nella prima frazione quando Leão aveva seminato due avversari in area di rigore creandosi lo spazio per andare al tiro.. Rafa ha fatto un tocco più del dovuto prima di concludere diquando sarebbe bastata anche la punta del piede per mettere fuori causa Pope. I numeri realizzativi del dieci rossonero, già ottimi e migliorati nell’ultimo biennio, potrebbero essere straordinari se solo acquisisse quella concretezza ( e una buona dose di malizia) che sono fondamentali per diventare davvero un top a livello mondiale.Un gol sbagliato rientra nell’ordine delle cose per un attaccante, è pacifico. Quello non può essere accettato èsoprattutto nel secondo tempo: errori tecnici non da lui, poca voglia di rincorrere l’avversario e smorfie continue nei confronti dei compagni rei di aver sbagliato un passaggio. Leão sa che ora deve diventare un leader anche emotivo della squadra e il processo di maturazione passa anche da fasi come questa. Ecco perché serve un cambio di rotta, soprattutto in Champions League.