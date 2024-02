Milan, Leao: 'Con Giampaolo non avevo rapporto, non ci parlavamo. Due giocatori mi hanno aiutato'

presenta oggi il suo libro '', in cui l'attaccante portoghese si racconta a tutto tondo toccando vari aspetti, e in queste ore cominciano a emergere nuovi passaggi del volume.Tra questi c'è il, a cui è stato dedicato un intero capitolo intitolato proprio con il nome del club e al suo interno si trovano alcuni pensieri legati all'approdo in rossonero nel 2019. Pensieri che fanno capire chiaramente come il rapporto con, allora tecnico del Diavolo, fosse complicato.- Non è scoccata la scintilla tra l'ex giocatore del Lille e Giampaolo, esonerato dopo sole sette partite per lasciare spazio all'attuale allenatore Stefano Pioli. Nel suo libro, Leao racconta: "Nella mia carriera al Milan ho avuto due allenatori, o forse solo uno., ero da poco a Milano e per un calciatore come me, a diciannove anni, ambientarsi era la prima sfida da affrontare. Inizialmente cercavo nello spogliatoio un lessico famigliare, così mi ha aiutato un po’ con la lingua, l’unico portoghese che c’era in squadra, ma dopo un mese è stato ceduto quindi ho iniziato a legare con altri nuovi calciatori come, acquistato tre giorni dopo di me e che ancora oggi chiamo fratello".- Leao prosegue, raccontando altri dettagli del periodo sotto Giampaolo, non risparmiando critiche all'ex allenatore rossonero: "Fin da subito avevo degli obiettivi, ma non è stato facile,, la difficoltà a comunicare che si aggiungeva a quelle della squadra in campo. Giocavamo male, io poco, e dopo qualche partita il mister è stato esonerato. Solo sette giornate ed è cambiato tutto di nuovo".