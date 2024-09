Milan, Leao delude anche col Portogallo: tanto social e poco campo, l'inizio è no

: l'inizio di stagione dinon è da tramandare ai posteri, per utilizzare un eufemismo.per inciso, autore dio e diper Pulisicnelle prime tre giornate di Serie A con i rossoneri, ma sicuramente protagonista di un avvio complicato in Italia, in serata ha, uscito vincitore per 2-1 contro la Croazia nella prima gara della Nations League, al Da Luz di Lisbona.dal commissario tecnico Roberto Martinez,, senza incidere: finito al centro di un vortice didopoin compagnia del sodale Theo Hernandez e, questa sera non è riuscito ad incidere, limitato dai croati Jakic e Sutalo. Una prestazione opaca.

- I numeri della sua gara lo testimoniano: in 45 minuti non è mai andato vicino alla rete, con, di cui uno riuscito e uno no. Venti i tocchi della sua partita, con il 100 per cento di precisione sui passaggi ma un solo passaggio chiave, oltre a un cross provato ma sbagliato. Dati che non mentono, ma piangono:Ora la risposta deve arrivare, con i fatti, nelle sfide clou alla ripresa,altrimenti il rischio sarà quello di parlare di una stagione gettata al vento ancor prima di cominciare realmente.