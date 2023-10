Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Borussia Dortmund e il cammino in Champions League si complica. Al termine del match, l'attaccante rossonero Rafael Leao è intervenuto a Prime: "Contenti del pareggio? Assolutamente no. Anche contro il Newcastle abbiamo controllato la partita, creato occasioni, ma non segnato: pareggio. Oggi abbiamo controllato e creato tante occasioni, in questo ambiente qua... Per quello che abbiamo fatto dovevamo uscire con i tre punti. In Champions quando non fai gol gli altri arrivano lì. Abbiamo fatto un grande lavoro in questo ambiente qua. Sono felice per la squadra, ma deluso per il risultato finale".



COSA E' MANCATO? - "Efficacia, abbiamo sbagliato lì. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta".



COSA SERVIRA' A PARIGI? - "Sappiamo che è un girone di squadre molto forti, ma andremo a Parigi per vincere. Rispettiamo gli avversari, hanno grandi giocatori, ma abbiamo il nostro obiettivo che è passare il turno".