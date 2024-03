Milan, Leao diffidato e ammonito: ecco quale partita salta

Tegola per il Milan, durante la sfida decisiva per blindare il 3° posto (e la qualificazione alla prossima Champions League) e per trovare il sorpasso alla Juventus seconda in classifica. Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ha ospitato il Milan di Stefano Pioli.



Tanto il nervosismo in campo, tante, di conseguenza, le ammonizioni da parte del direttore di gara Di Bello. Sulla lista dei cattivi, ci è finito anche Rafael Leao. L’esterno offensivo rossonero era diffidato e per questo non sarà a disposizione di Stefano Pioli, in vista del prossimo impegno di campionato, datato domenica 10 marzo 2024 (ore 15) quando il Milan affronterà in casa l’Empoli.