Non sarà della partita a causa dell'infortunio che lo terrà fermo ai box. Dopo il post di Fabrizio Romano ripubblicato dal portoghese, in cui Koundé lamentava le troppe partite giocate come causa degli infortuni, il numero dieci del Milano ha rivolto l'attenzione alla sfida di domani contro la Fiorentina, caricando i tifosi malgrado l'assenza: "Domani ci vediamo a San Siro tutti insieme per tornare a vincere!!", ha scritto il giocatore sui suoi profili social.