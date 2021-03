. Paolo Maldini a inizio dicembre aveva etichettato così Rafa Leao, aggiungendo "è un grande talento, con qualità enormi". Come dare torto a uno dei più grandi giocatori della storia, uno che può insegnare calcio, il portoghese in questa stagione effettivamente ha fatto dei passi in avanti, è cresciuto, è diventato un giocatore di un'altra categoria.Certo, "non gioca in ciabatte" come si legge su alcuni blog di tifosi, ma in più di un'occasione ha dato l'idea di essere svogliato, di non essere al 100% dentro la partita.I 6 gol e 5 assist in 29 partite, considerando tutte le competizioni, sono numeri convincenti, ma non sufficienti. La maglia del Milan pesa e l'età conta fino a un certo punto., Pioli ha gli uomini contati e chi c'è deve dare di più, anche chi non fa dell'intensità e della cattiveria agonistica il punto di forza.Il Milan, dal canto suo, continua a considerarlo una risorsa, non un problema.. Maldini e Massara, insieme a Pioli, lo stimolano quotidianamente, lo invitano a dare di più, in allenamento e in partita. Si aspettano di più, ma allo stesso tempo hanno capito che non è pronto per fare l'attaccante centrale titolare del Milan.