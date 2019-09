Solitamente nei momenti di difficoltà, l’unione e la forza del gruppo vengono prima delle qualità individuali. Nelle due gare da titolare in Serie A Rafael Leão ha mostrato di essere un giocatore essenziale per la crescita della formazione di Marco Giampaolo, il portoghese è stato infatti il calciatore del Milan ad aver creato più occasioni da gol per i compagni (4). A rivelarlo è Opta.