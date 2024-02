Milan, Leao e l'infortunio: le condizioni e la situazione in vista del Monza

Mattatore della serata europea con il Rennes, Rafa Leao è uscito anzitempo, sostituito al minuto 62 da Okafor. Il portoghese ha lamentato dei dolori al polpaccio dopo aver preso una botta. Scontato sottolineare come il fatto abbia creato apprensione in casa Milan per la gara di domenica col Monza. Nulla di grave per lui però come ha confermato il giocatore stesso a 'Sky Sport'.



LE PAROLE - "Ho preso solo una botta al polpaccio. Ci sarò contro il Monza. Il gol? Mi mancava, ma stavo facendo bene anche senza segnare. Il calcio è uno sport collettivo, ma segnare dà fiducia. I tifosi sono stati al mio fianco anche nei momenti più complicati, mi hanno sempre dato la forza per andare avanti: devo ringraziare loro ma anche i compagni, che fanno parte della mia famiglia. Theo Hernandez facilita il mio gioco, è un calciatore fortissimo: quando lui parte da dietro, nessuno lo ferma. Possiamo giocare ad occhi chiusi, è molto facile quando si hanno in squadra giocatori così".