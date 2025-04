Getty Images

Milan, Leao e Pulisic promuovono la difesa a tre: "Dietro solidi e davanti liberi, ha funzionato!"

Federico Targetti

7 minuti fa



Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria per 4-0 sull'Udinese:



"A Udine è successo quello che sapete, è sempre un ambiente strano ma abbiamo preparato bene la partita. Queste ultime gare sono tutte finali, le stiamo preparando con attenzione. La difesa a tre? Siamo compatti dietro, abbiamo sempre un uomo in più e davanti siamo liberi, mi trovo bene con Pulisic, Jovic e Abraham, abbiamo creato tanto. Mando un pensiero a Maignan, questa vittoria è anche per lui".



Anche Pulisic si è espresso brevemente a favore del nuovo sistema: "Sì, oggi ha funzionato quindi direi che mi piace!"