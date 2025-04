Getty Images

Milan, Leao e Reijnders si scambiano le esultanze: cos'è successo a Udine

Rafael Leao e Tijjani Reijnders hanno offerto le loro migliori versioni in Udinese-Milan 0-4, gara di apertura della 32esima giornata di Serie A: il portoghese ha aperto le marcature al 42' scaricando in rete di prima su assist di Fofana e poi ha esultato allargando le braccia, alla maniera del numero 14 olandese.



Nella ripresa, al minuto 81, è stato proprio il 10 lusitano a fornire l'assist per il 4-0 di Reijnders, che ha fatto 10 in campionato toccando in rete da distanza ravvicinata e poi ha mimato il surfista come fa sempre Leao. Una serata di festa per i due e per tutto il Milan, che si rilancia per il finale di stagione dopo un'annata complicata soprattutto in campionato.