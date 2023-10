Lo ha confermato candidamente Pioli in conferenza dopo la sconfitta del Milan contro il PSG in Champions League: Leão sta studiando per diventare grande, ma oggi ci sono troppe categorie di differenza con Mbappé. Una sentenza che è arrivata chiara e netta anche per il suo compagno di corsia come Theo Hernandez che ha deluso ampiamente le aspettative in Europa. Il punto del nostro inviato a Parigi: