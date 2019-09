Per ora, nonostante l'importante investimento estivo, è un oggetto misterioso. Rafael Leao è arrivato in rossonero dal Lille per 28 milioni di euro ma fin qui ha giocato solo 15 minuti. Giampaolo lo ritiene ancora troppo acerbo e ieri gli ha preferito l'ultimo arrivato Ante Rebic nella sfida contro il Verona.