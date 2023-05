Il Milan crede nella rimonta, con tutte le proprie forze. Lo hanno ribadito a chiare lettere Tonali e Pioli in conferenza stampa lanciando la sfida a un’Inter che può giocare con una testa più libera grazie allo 0-2 dell’andata. I rossoneri andranno alla ricerca della finale di Champions League con un Leao in più. Il portoghese ha recuperato dall’elongazione che lo aveva messo fuori causa per il match di andata e guiderà l’attacco del Diavolo.



LA CONTROMOSSA - Dzeko e Lautaro avevano fatto il bello e il cattivo tempo 6 giorni fa a San Siro e allora Pioli prova una contromossa: dentro Thiaw sul bosniaco con Tomori, Calabria e Theo Hernandez a completare la linea davanti a Maignan.



TREQUARTISTA VERO - L’assenza forzata di Bennacer obbligherà Pioli a schierare un trequartista puro come Díaz davanti alla cerniera di centrocampo composta da Tonali e Krunic. A destra spazio a Saelemaekers mentre sul versante opposto ci sarà Leão. Conferma per Giroud come terminale offensivo nonostante Pioli sia molto tentato dal concedere una chance a Origi: il nazionale belga è in buona forma e, con ogni probabilità, sarà la prima carta da giocarsi a partita in corso.



La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.