Rafael Leao è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Milan, con la numero 10 sulle spalle. Terminate le vacanze per l'attaccante portoghese, che in serata arriverà a Milano e da domani si aggregherà ai compagni a Milanello per preparare la stagione agli ordini di Stefano Pioli. Si è allenato tanto in vacanza, grazie al preparatore Francisco Martins, è in forma smagliante e carico di 'energia positiva'.



'DARO' TUTTO' - Lo confida lo stesso Leao a La Gazzetta dello Sport: "In vacanza ho staccato grazie alla mia famiglia e ai miei amici, ma ho comunque continuato ad allenarmi. Ora sono carico e pronto a iniziare la nuova stagione. Ho sentito il mister e alcuni compagni e sento un’energia positiva. Ringrazio molto i tifosi per i tanti messaggi di affetto e stima che mi mandano ogni giorno, non vedo l’ora di iniziare. Personalmente ho tanta voglia di fare bene e di dare tutto, con questa maglia e con questo nuovo numero, all’interno di questo club che ormai considero come la mia seconda famiglia".



LA 10 VOLA - Nel frattempo, evidenzia la Gazzetta, la 10 di Leao scava il solco sul mercato e da sola vende oltre il 50% del totale delle magliette vendute dal Milan: Rafa 56,1%, Theo Hernandez 16,3%, Giroud 13,4% e tutti gli altri sono sotto il 5%. Non sarà un capopopolo, ma non ci sono dubbi su chi sia il beniamino assoluto del popolo rossonero.