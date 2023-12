Nonostante la vittoria con il Newcastle il Milan esce dai gironi di Champions per l'1-1 tra Dortmund e Psg. I rossoneri retrocedono in Europa League e Rafael Leao ha commentato così il verdetto nel post partita: "Il risultato l'avevamo portato a casa, adesso giocheremo per vincere l'Europa League. Il ritorno in campo è stato complicato soprattutto perché siamo in Champions, ma queste sono le partite che mi aiutano a crescere. Il primo tempo ho faticato, ma nella ripresa anche la squadra mi ha aiutato a crescere. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sono deluso dal palo perché per me un gol sarebbe stato importante, mi avrebbe dato più fiducia".