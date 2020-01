Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ibra? Per me è un fratello maggiore. Da quando è arrivato mi ha dato consigli su come giocare la palla, come migliorare e come stare in area. E' un grande giocatore, ci aiuterà a cambiare le cose e vincere le partite. Con lui aumentano le possibilità di successo".



SUGLI OBIETTIVI - "Siamo il Milan, dobbiamo tornare in Champions o in Europa League. Il Milan merita questo".



SU PIOLI - "E' un buon allenatore, mi dà fiducia. Non gioco molto, ma quando mi metterà in campo voglio farmi trovare pronto".



SUL RUOLO - "Centravanti o esterno. Preferisco centravanti, così posso giocare nei pressi dell'area e avere possibilità di andare in gol".



SULL'ATTACCO A DUE - "L'abbiamo provato in allenamento, sia con Ibra che con Piatek. Non so se giocheremo così".