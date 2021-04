Punta o esterno? "Il ruolo non importa". Parola di Rafael Leao, l'attaccante del Milan ha parlato a Sky Sport in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa: "Non importa il ruolo, che sia centravanti o esterno, l'importante è aiutare la squadra, fare gol, fare assist, quando ho l'opportunità di giocare devo cercare di dare il meglio".



FINALE DI STAGIONE - "Genoa? E' una gara molto importante, è il finale di stagione e vogliamo andare in Champions League, se cerco di fare il massimo posso aiutare la squadra".



L'ASSENZA DI IBRAHIMOVIC - "E' un giocatore molto importante dentro e fuori dal campo, domenica mancherà ma ci sono altri giocatori che possono fare la differenza. Tutti vogliono puntare in alto, il Milan è un grande club e merita di andare in Champions".