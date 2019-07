Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a lavorare per Angel Correa nonostante il blitz per Rafael Leao del Lille. L'operazione Cutrone in uscita al Wolverhampton aiuterà a fare cassa, si dovesse trovare una nuova soluzione per André Silva dopo che tutto è saltato col Monaco il Milan penserebbe ai due rinforzi. Con Correa che vede il problema dei bonus ancora in piedi prima di diventare rossonero, l'Atlético vuole infatti 50 milioni assicurati.