Milan, Leao interrompe il digiuno di... tiri in porta

"Leao non tira in porta dal 29 ottobre". Questa frase, questa statistica ha accompagnato le ultime uscite stagionali del Milan che, nonostante l'ottimo rendimento e i segnali di netta ripresa, continuavano ad avere la nota negativa dell'asso portoghese in calo dopo l'avvio importantissimo di stagione e, soprattutto in grande difficoltà in zona gol.



L'ultimo tiro in porta effettuato prima di Milan-Bologna, infatti, era davvero datato 29 ottobre 2023 quando i rossoneri andarono in trasferta a Napoli e uscirono dal Maradona con un pareggio per 2-2. Da allora tante uscite negative, tentativi, anche da posizione positiva, sparati alti o a lato.



Un digiuno di tiri in porta terminato però oggi, 27 gennaio 2024, nella gara di San Siro contro il Bologna. Al minuto 19, entrando in area dalla sinistra, Leao ha sterzato portandosi la palla sul mancino tirando violentemente verso la porta difesa da Skorupski che però, con un grande intervento, ha negato il gol al portoghese. Porta presa e statistica eliminata.