Intervistato da Dazn, l'attaccante del Milan Rafael Leao parla del connazionale CR7: "A chi mi ispiro? Cristiano Ronaldo perché è portoghese, mi ispira molto, ha lavorato molto per raggiungere i traguardi che ha raggiunto oggi. È un idolo per me e per tutti i portoghesi. È un esempio per i giovani e per tutti i giocatori".