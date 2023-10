Faccia a faccia. Nel viaggio di ritorno da Napoli, Stefano Pioli si è chiarito con Rafa Leao, che aveva contestato il suo cambio nel finale di partita. L'allenatore ha dato le spiegazioni della sostituzione all'attaccante portoghese, che aveva platealmente chiesto perché. Secondo la Gazzetta dello Sport, il calciatore è nervoso anche per la questione relativa al proprio entourage.



A febbraio 2024 scade la procura firmata con Ted Dimvula che, spalleggiato da papà Antonio, vuole rinnovare l'accordo per diventare a tutti gli effetti l'agente di Leao. Ma Jorge Mendes non molla e si è messo al lavoro per riprendere il controllo delle operazioni.