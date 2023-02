Rafael Leao ha parlato a Dazn prima di Milan-Atalanta e ha affrontato vari temi, dal nuovo ruolo in campo al proprio futuro con la trattativa per il rinnovo del contratto: "Stiamo bene, è chiaro che le vittorie danno più fiducia a tutti. Quella di oggi è una partita difficile contro un avversario tosto, ma ci siamo allenati bene e penso faremo una buona partita".



POSIZIONE - "Mi piace, sono più vicino alla porta. Ho preso il palo. Mi trovo bene con questi movimenti, più vicino a Giroud. So che tra poco faremo la differenza".



RINNOVO - "Sto bene qui a Milano, sto parlando con le persone che devono parlare. Io non posso parlare adesso. Vediamo cosa succede a fine stagione. La cosa più importante ora è la partita".



MASSARA - Sul tema rinnovo ha parlato anche il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, nel pre-partita: "Siamo fermi al capitolo precedente ma vogliamo scriverne altri. Vogliamo trovare una soluzione con lui, con Giroud ma pure con altri. Speriamo di trovare una soluzione in tempi brevi".