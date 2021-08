Con il Milan anche la prossima stagione. Non ci saranno stravolgimenti nel prossimo mese diil suo futuro sarà ancora in rossonero, anche se il mercato chiude solo il 31 agosto le chance di vederlo partire sono vicine allo zero. E' vero che i club interessati, Wolverhampton, Everton e Borussia Dortmund non hanno presentato offerte all'altezza, ma alla base dellaIl giocatore cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, un altro profilo rapido, forte nell'uno contro uno, il Milan non ce l'ha, per questo se lo tiene stretto.Secondo lo storico numero 3 rossoneroil terzo anno a Milanello, dopo due di adattamento e crescita, può essere quello decisivo per la sua definitiva esplosione.come dimostra la scelta Giroud con Ibrahimovic e la volontà di cercare sul mercato un profilo giovane che possa crescere con calma alle spalle dei big. Per questo. Maldini ha scelto di dargli un'altra chance, da Leao si aspetta continuità, di vederlo sempre dentro la partita. E un netto miglioramento da punto di vista realizzativo. Al Milan sono mancati i gol degli esterni, Leao è avvisato.