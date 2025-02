Milan, Leao: "Non troviamo scuse, non siamo stati al livello di questa partita"

AFP via Getty Images

, numero 10 del Milan, ha rilasciato qualche dichiarazione ad Amazon Prime Video al termine della sfida, valida per l'andata dei playoff di Champions League, persa dai rossoneri per 1-0 contro il Feyenoord.COSA NON HA FUNZIONATO - “Non abbiamo messo la stessa grinta e aggressività che hanno messo loro. Non siamo stati al livello di questa partita, anche io ho avuto un’opportunità nel primo tempo che non sono riuscito a sfruttare. Ora dobbiamo andare a casa, riposare e vedere cosa non abbiamo fatto bene oggi. Abbiamo la seconda partita a San Siro con i nostri tifosi. Loro sono stati aiutati dai loro tifosi. Non abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo riposare e prepararci sugli sbagli di oggi”.

"Non troviamo scuse. Dovevamo mettere la loro stessa aggressività e vincere tutti i duelli. Ora la partita è finita, dobbiamo ripensare e pensare alla prossima”.COSA SERVE AL RITORNO - “Al ritorno dobbiamo mettere l’atteggiamento giusto per una partita importante di Champions League, cosa che oggi non abbiamo fatto. Se facciamo questo, con la nostra qualità, vinciamo la partita”.